Notre concitoyen Dominique MELA a disparu ce jour à 13h aux alentours de Padurella.



Nous apportons tout notre soutien à sa famille et particulièrement son épouse Pascale et ses enfants Nicolas et Marc dans cette épreuve.



Actuellement les recherches sont toujours en cours. Les… pic.twitter.com/p5VIIgrnqa

— Mairie de Bonifacio (@MairieBonifacio) November 1, 2023