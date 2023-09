Biguglia lève le voile sur la saison culturelle 2023-2024

L’été est à peine terminé que déjà s’annonce la saison culturelle 2023-2024 proposée par la ville de Biguglia au Spaziu Charles Rocchi. Élaborée par municipalité, cette nouvelle programmation s’inscrit pleinement dans la feuille de route écrite par les élus. Et le maire Jean-Charles Giabiconi se félicite déjà de l’essor de la culture dans la cité. « Notre Spaziu Carlu Rocchi est aujourd’hui un véritable centre culturel et sa fréquentation comble nos attentes ».

Avec ses trois entités - Arte in Scena (salle de spectacle), le Caffè di l'arte (ateliers autour de la cafeteria), et la B620 (bibliothèque et médiathèque) - la structure offre une programmation éclectique qui s'adresse à un public diversifié. Une démarche qui répond à une volonté politique très claire revendiquée par l'adjoint au maire en charge de la culture, François Leonelli « La programmation se veut ambitieuse et diversifiée favorisant le théâtre, l’humour, les conférences, la danse ou encore les spectacles familiaux et en offrant toujours une place privilégiée aux artistes insulaires. Il y aura des artistes reconnus mais aussi des talents en devenir. »



Consciente que la culture ne doit pas être l'apanage d'un petit nombre, mais plutôt un instrument au service de tous les Bigugliais, y compris les plus modestes, la municipalité a également revu à la baisse la grille tarifaire globale. « La grille tarifaire globale revue à la baisse avec pour seule ambition, celle de faciliter l’accès à la culture à tout le monde.» explique François Leonelli « L'objectif est de rendre la culture accessible à tous, avec des tarifs variant en fonction de l'emplacement, mais toujours 20 places vendues au prix symbolique d'un euro par le CCAS pour chaque spectacle.»





Éclectisme de mise

« En deux ans, nous sommes passés de 10 à 30 représentations. Nous avons misé sur le spectacle vivant, populaire et varié, en réponse à une demande croissante du public. Notre programmation inclut des pièces légères ainsi que des œuvres plus pointues, permettant au public de satisfaire ses envies de découverte. » souligne le directeur du Spaziu Alain Gherardi en précisant que la saison sur scène débutera le 13 octobre avec un concert du groupe Diana di l'Alba.



Parmi les autres moments forts à venir, sur le plan musical, nous notons la participation de Mai Pesce, du chanteur Cali, la célébration des 40 ans de l'Arcusgi, l'hommage à La Callas par Julia Knecht, ainsi que la présence d'Antoine et Jérôme Ciosi. Du côté de la scène, les amateurs auront l'occasion de découvrir l'humoriste "Le comte de Bouderbala", ainsi que les pièces de théâtre de Feydau telles que "Qui va à la chasse perd sa place" avec Emmanuelle Boidron, et "Je suis là mais je ne suis pas là" avec Pierre Richard, sans oublier la pétillante Sandrine Saroche.



Des dizaines d’ateliers

En cette saison 2023/24, le Spaziu proposera pas moins de 24 ateliers, totalisant 4 000 heures sur l'année. Ces ateliers couvriront une vaste gamme d'activités, de la chant corse à la danse classique en passant par la zumba, la cuisine et la poterie. Des stages durant les vacances scolaires viendront enrichir cette offre. La médiathèque B620 ne sera pas en reste, offrant des animations et des petits spectacles tout au long de l'année, en particulier pour les élèves, avec la participation d'intervenants de renom tels que Patrizia Gattaceca, Lea Maurizzi, et Tito Limong. De plus, des échanges fructueux seront encouragés avec les établissements scolaires grâce à Patrick Vignoli, le médiateur culturel du Spaziu. Une nouveauté cette saison sera le cycle de conférences organisé chaque dimanche après-midi, abordant une variété de thèmes passionnants.