Benoît Tavenot (SC Bastia) : "Les joueurs ont montré des valeurs fortes"

Benoît Tavenot, entraîneur SCB

«ça reste un match nul, mais félicitations à mes joueurs. Il y a eu du don de soi, de l’application, de la concentration. On n’a pas eu de réussite sur certains coups, mais Lorient aurait pu gagner. J’ai des regrets sur le début du match, sur certaines situations où on n’a pas été justes. Tout le monde a fait un gros match. On a bataillé et c’est une récompense de ne pas avoir perdu. Le scénario est bon pour nous avec ce match nul et aussi parce que les joueurs ont montré des valeurs fortes. Je n’ai pas de regret, mais je sors épuisé de cette partie, mais content de mes joueurs. On grandit doucement, à notre rythme."





Olivier Pantaloni, entraîneur de Lorient

«On a un peu de déception, car on était en supériorité numérique. Mais ce n’était pas si simple, car Bastia a mis beaucoup de générosité, d’engagement. Ils ont été difficiles à contourner et on n’ a pas pu trouver la faille. De notre côté, on a été moins bons sur le plan offensif. Je dirai que c’est un bon point de pris dans ce match à 3 temps. Dans un 1er temps, on a fait un bon début de match, puis on a reculé. Ensuite on a repris la maîtrise du jeu en les faisant courir. Je pense que c’était un bon test pour nous, un test concluant et ça nous servira pour la suite».