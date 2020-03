Bastia : un dimanche presque normal malgré le Covid-19

C.-V. M le Dimanche 15 Mars 2020 à 10:07

L'appel au quasi confinement lancé par le Premier ministre samedi soir dans le cadre de la lutte contre le coronavirus ne semble pas avoir été bien entendu chez nous. A Ajaccio un certain nombre de commerces de proximité restent ouverts comme si c'était un dimanche ordinaire. Nombreux sont les employés des libres services et grandes surfaces à dénoncer qu'aucune disposition spéciale n'a été prise.

A Bastia, ce dimanche électoral ressemblait, à l'exception de la place Saint-Nicolas où les terrasses des cafés n'ont pas été dressées, à un dimanche ordinaire.

A croire qu'en Corse le coronavirus on ne connaît pas.

Et pourtant il serait grand temps de prendre conscience qu'il commence à faire des ravages chez nous aussi...

