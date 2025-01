Bastia : un collectif citoyen veut attaque le PLU en justice

Au cœur des critiques : l’impact du PLU sur les espaces stratégiques agricoles (ESA). “Le plan consomme 52 % des 110 hectares, principalement dans les secteurs de Pastoreccia, Labretto et Subigna, fixés par le PADDUC, alors que le tribunal administratif avait estimé qu’un seuil de 15 % pouvait être acceptable à Ajaccio”, consomme 52 % des 110 hectares d’ESA fixés par le PADDUC”. affirme Frédéric Poletti, fondateur du collectif et opposants à la municipalité. Les zones concernées se situent principalement à Pastoreccia, Labretto et Subigna.



Selon lui, cette urbanisation met en péril l’économie locale. “Le président de la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB) a lui-même souligné que ce PLU méconnaît les besoins en développement économique et menace des secteurs comme l’industrie, l’artisanat et la logistique.”



Frédéric Poletti dénonce aussi “la compensation qui est offerte pour pouvoir justifier de consommer ces ESA”. Il considère “qu’il n’y a pas eu d’enquête terrain pour vérifier la compatibilité de ces zones avec les caractéristiques ESA du PADDUC”. Selon lui, “il suffit de regarder la pente des zones agricoles du PLU pour vérifier que la plupart sont localisées sur des terrains dont la pente excède les 15 % fixés par le PADDUC, et qui ne permettent donc pas d’accueillir l’agriculture”.