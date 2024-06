Bastia : un accident de la route et feu de voiture ont nécessité l'interventions des pompiers

Peu avant 14 heures de ce jeudi, sur le parking du port de Toga, dans la commune de Ville di Pietrabugno, un véhicule a pris feu. Les pompiers sont rapidement intervenus, mais le véhicule a été entièrement détruit par les flammes. Heureusement, aucun autre véhicule n'a été endommagé.Plus tard, vers 17h15, un accident a eu lieu entre le rond-point Nogues et la sortie nord du tunnel de Bastia, impliquant une moto et une voiture. Le motard, blessé en urgence relative, a été pris en charge par les sapeurs-pompiers de Bastia et évacué vers l’hopital de Bastia