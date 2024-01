Bastia : trois morts et un blessé grave à feu à Montesoro

es circonstances et le mode opératoire ne sont pas encore connus, le médecin légiste vient d’arriver. Un appel signalant une fusillade a été émis par un homme,

Alertés vers 18h40, les services de police ont été conduits par un riverain dans un appartement où trois personnes ont été retrouvées mortes et une quatrième gravement blessée, nous a indiqué le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre. Les trois personnes décédées sont deux hommes et une femme tandis que le blessé, dont le pronostic vital est engagé, est un homme, qui a été évacué vers l'hôpital: "Les investigations ne permettent pas à ce stade de préciser l'origine des décès. On attend les médecins légistes pour pouvoir déterminer les causes du décès, avancer sur les circonstances des faits et déterminer les identités des personnes", a précisé le magistrat.Les secours, comprenant deux ambulances et un médecin, sont intervenus sur les lieux. La police est présente sur place, et le quartier a été bouclé. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte et confiée à la police judiciaire.Sur les lieux du drame, le maire de Bastia, Pierre Savelli, s'est exprimé : "À l'heure actuelle, lbien que les autres voisins n'aient rien entendu. Il semble que les victimes soient des marginaux." Pour le premier magistrat il est important de noter que le quartier, composé de bâtiments de 2 à 3 étages, n'est pas considéré comme problématique. "Bien que la police soit intervenue à plusieurs reprises récemment en raison de nuisances sonores, aucune situation grave n'avait été constatée jusqu'à présent." précise le maire.Plus d'informations à venir.