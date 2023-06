Bastia : les deux militants nationalistes interpellés présentés au Parquet. Incidents devant le palais de Justice

V.L. le Mardi 6 Juin 2023 à 17:54

Les deux jeunes militants nationalistes interpellés lundi à Bastia dans le cadre d'une enquête concernant les manifestations populaires qui ont suivi l’agression mortelle d'Yvan Colonna, en mars 2022 ont été être présentés ce mardi vers 18 heures au Parquet de Bastia. Un peu avant l'heure de leur présentation devant un magistrat instructeur d'importantes forces de l'ordre ont pris place dans l'enceinte et devant le Palais de Justice. Dans le même temps de jeunes gens, proches des interpellés, se sont rassemblés devant le tribunal où ils se sont heurtés aux forces de l'ordre présentes qui ont usé de gaz lacrymogènes pour les disperser. Divers objets avaient été déposés sur la voie publique, débarrassée au fur et à mesure par les gendarmes mobiles et les CRS.