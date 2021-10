Bastia : la rue Sainte-Elisabeth à l'honneur dans une exposition à l’Alb’Oru

Jérôme Camilly, vit à Ajaccio. Journaliste et écrivain, il a travaillé pour différents groupes de presse écrite, notamment « Connaissance des Arts », mais également pour la presse audiovisuelle (Radio Monte-Carlo), la télévision où il a été grand reporter, chef de service et rédacteur en chef de la chaîne « France 2 » et créateur des émissions «Télématin » et « Envoyé spécial ».







Valérie Rouyer, vit à Bastia. Photographe, diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles en 2002, elle est chargée de mission en pédagogie et responsable des expositions au Centre Méditerranéen de la Photographie depuis 2008.







Jean-Marie Arrighi, vit à Ajaccio. Ancien élève de l’E.N.S. de Saint-Cloud et agrégé de Lettres, il enseigne en région parisienne (1975-1977), au lycée et collège Fesch à Ajaccio (1977-1989), puis devient inspecteur d’académie et inspecteur pédagogique régional de lettres, en charge de la langue et de la culture corses de 1991 à 2016. Il écrit de nombreux articles pour différents journaux et magazines : U Ribombu, Arritti, Cuntrasti, Kyrn, Corsica, etc... ainsi que pour le « Dictionnaire historique de la Corse », sous la direction d’Antoine-Laurent Serpentini (éditions Albiana, 2006). Il est l’auteur de nombreux ouvrages depuis 1980 dont « Histoire de la langue corse », éditions Jean-Paul Gisserot, Paris, 2002, et « Histoire de la Corse et des Corses » avec Olivier Jehasse, éditions Perrin, 2008. Ses dernières publications sont « Grandes dates de l’Histoire de la Corse » éditions Albiana, 2017 et « Ponte Novu Récits, mémoires et analyses », 2019.