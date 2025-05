Bastia : un motard blessé dans un choc avec une voiture

Un accident de la circulation s’est produit ce jeudi 15 mai vers 14h30 à Bastia, sur la route Royale, à hauteur du carrefour situé au-dessus du centre hospitalier. Une moto et une voiture sont entrées en collision à vive allure. Le choc, qualifié de forte cinétique par les secours, a projeté le motard sur le capot puis le pare-brise du véhicule. La route a été coupée dans les deux sens, le temps de l’intervention des secours et des constatations des forces de l’ordre.



Un important dispositif a été déployé sur place : ambulance, véhicule de secours routier (VSRM), chef de groupe, SAMU et police. À 15h, le bilan médical était encore en cours d’évaluation.



Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer.

Plus d'infos à venir