Bastia : Un professeur du collège Guiraud menacé de mort

De menaces de mort ont touché à nouveau le corps enseignant, cette fois-ci en Corse, où un professeur du collège Giraud aurait été menacé de mort lors d'une réunion parents-professeurs le 5 décembre 2023. "Lors de cet entretien et devant des témoins, notamment un autre enseignant, la mère de famille a été menaçante à diverses reprises ainsi que le père de l'élève concerné. Il a d'abord été question d'égorgement, puis de violences à l'extérieur du collège à l'encontre de cet enseignant", indique un communiqué diffusé par les enseignants.



Dans un contexte national déjà tendu envers les enseignants, l'ensemble du personnel de l'établissement a débrayé de 8 à 9 heures ce jeudi pour condamner fermement ces menaces de mort et exprimer une solidarité totale envers le collègue agressé. "Il n'y a pas d'ambiguïté quant au contenu des menaces qui ont été répétées à plusieurs reprises devant des témoins qui sont des enseignants", souligne Pascal Pulicani, professeur et représentant du SNALC (Syndicat National des Lycées et Collèges).



Face à ces menaces, l'équipe pédagogique "se sent en danger et profondément affectée par la dégradation de ses conditions d'exercice." "On a une immense inquiétude", ajoute Pascal Pulicani. C'est pourquoi l'ensemble des enseignants demande que des mesures fermes et définitives soient prises pour restaurer un climat serein et pérenne au sein de l'établissement.



Une plainte aurait été déposée ce jeudi matin au commissariat de Bastia par le chef d'établissement.



Plus d'infos à venir