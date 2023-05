Bastia : Les lycéens du Jean Nicoli sensibilisés au bon usage des pratiques numériques

Entre les échanges et les mises en gardes, les membres du CNN ont pu informer les jeunes sur l’enjeu majeur qu’est le numérique. Mais cela ne représente qu’une partie de leur mission. « Il y a beaucoup d’excellentes initiatives dans les territoires. Et nous aussi, on peut apprendre, pour ensuite réutiliser ces choses à d’autres endroits », explique Olga Kokshagina. En effet, le déplacement en Corse peut aussi être l’occasion, pour le conseil, de s’inspirer des différentes actions mises en place sur l’île.



À titre d’exemple, la délégation du Conseil national du numérique s’arrêtera samedi à Ajaccio pour participer aux Quartiers numériques, initiative d’insertion sociale visant également à réduire la fracture numérique. « On explore les lieux, les espaces et les communautés qui construisent une autre manière de vivre cette civilisation numérique », reprend Jean-Baptiste Manenti. « Et on écrit des dossiers qui reviennent sur l’ensemble de notre travaux. Ce lundi, on va d’ailleurs en publier un qui rendra compte de toutes nos rencontres de l’année passée. »



Le programme du déplacement en Corse :



11 mai (Bastia)

-10h00 à 12h00 : Débat sur les enjeux de l’économie l’attention et TikTok au lycée Jean Nicoli

-14h00 à 16h00 : Visite des tiers-lieux Opra et Alpha et échanges avec des conseillers numériques

-16h00 à 18h00 : Conférence sur la mise en capacité par le numérique et les savoirs à Casa di e scenze



12 mai (Corte)

-10h30 à 12h00 : Sensibilisation au double illettrisme (illectronisme) avec des conseillers et médiateurs numériques

-12h00 à 14h00 : Temps d’échange entre les conseillers numériques et le Conseil national du numérique

-14h00 à 15h45 : Débat autour des impacts de Chat GPT sur notre quotidien

-16h15 à 18h00 : Séminaire “Co-construire mes outils pédagogiques avec le numérique” avec le FabLab mobile au Palazzu Naziunale, le makerspace Jean-Nicoli et l’association OPRA

-18h00 à 19h00 : Visite du tiers-lieu Palazzu Naziunale et de ses outils numériques



13 mai (Ajaccio)

-Participation aux Quartiers numériques d’Ajaccio à la Citadellà Factory