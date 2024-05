Bastia : La rupture d’une canalisation d’eau potable met le tunnel hors d’usage

Mauvaise surprise pour les automobilistes tentant de rejoindre le centre-ville de Bastia ce lundi matin : le tunnel est fermé à la circulation depuis cette nuit, provoquant d’importants embouteillages. De quoi susciter un certain agacement chez les Bastiais qui pointent les importants travaux réalisés par la Collectivité de Corse (CdC) en 2022.« Cela n’a strictement rien à voir », balaye d’un revers de main Ariel Riso, directeur adjoint aux routes de la CdC. « Ce n’est pas un problème du tunnel en lui-même. C’est uniquement lié à la rupture d’une canalisation d’alimentation en eau potable. Dans le tunnel il y a des réseaux EDF, SFR ou Orange qui passent, tout comme le réseau d’eau potable. Le tunnel est utilisé pour délivrer le service aux usagers et ce sont ces canalisations qui ont lâché », explique-t-il en précisant : « La canalisation d’eau potable s’est brisée cette nuit vers 4 heures du matin. Depuis 4h30, les moyens de la Collectivité de Corse pompent l’eau qui s’est déversée dans le tunnel. Nous avons également demandé les renforts des services de secours du SIS ».Au plus fort de l’évènement, jusqu’à 1m20 d’eau ont été constatés dans le tunnel. « Nous sommes en train de vidanger. Le niveau baisse depuis ce matin », indique le directeur adjoint des routes en disant espérer que les opérations de pompage prennent fin à la mi-journée. « Après, nous devrons faire un diagnostic des dommages qu’il pourrait y avoir sur l’ouvrage au niveau mécanique », ajoute-t-il en annonçant que la réouverture du tunnel pourrait se faire dans l’après-midi, les possibles réparations complémentaires pouvant être réalisées de nuit pour ne pas gêner les usagers.De son côté, Acqua Publica, la régie des eaux du Pays bastiais précise que la rupture a concerné « la canalisation principale d’eau potable », mais que «Fin août dernier, une rupture de canalisation avait déjà mis le tunnel hors d’usage durant de longues heures.