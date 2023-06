Bastia : L'école de danse Kor & art loisirs sous les feux de la rampe

Depuis plusieurs mois les succès s'enchainent pour l'école de danse Bastiaise Kor&Art. En avril denier, lors du concours régional de la Confédération Nationale de la Danse (CND) à Borgo, les élèves de Kor&Art ont en effet remarquablement accédé au concours national qui s'est tenu en mai à Angers. Ici, leurs performances artistiques leur ont valu une sélection pour le concours international de la CND, prévu en novembre à Tarragone en Espagne.

Une véritable chance pour l'école, qui présentera à cette occasion six passages. "Seuls les passages ayant obtenu une note supérieure ou égale à 17 sur 20 ont été sélectionnés pour la finale internationale, explique Stéphanie Moretti, fondatrice de l’école. Parmi ces passages choisis, cinq d’entre eux ont remporté un premier prix à l'unanimité (avec des notes comprises entre 17 et 18 sur 20). Un passage a même obtenu le premier prix avec les félicitations du jury (avec une note dépassant les 18 sur 20). " détaille l'enseignante qui exprime sa satisfaction devant cette réussite éclatante.



Une réussite sans équivoque

"Ces victoires légitiment l'école et représentent une consécration pour notre équipe de danse. Chaque année, nos danseuses grandissent et évoluent de manière merveilleuse. Leur travail acharné et leur désir de se surpasser me comblent de bonheur. Ces expériences leur permettent également d'élargir leurs horizons et de découvrir les compétences internationales, ce qui est essentiel. Au-delà de tout cela, ces succès renforcent notre unité, aussi bien pour moi en tant que professeure que pour toute l'équipe. Ils sont des moments qui nous soudent encore plus et qui me donnent encore plus envie de travailler", confie-t-elle avec émotion.



En mai 2023, Kor&Art a également participé au concours international et festival de danse 123 à Paris. Durant cet événement, l'école a conquis le podium à chaque passage. Un premier prix a été remporté, avec les félicitations du jury, dans la catégorie du groupe supérieur contemporain, grâce à une chorégraphie exceptionnelle. Ce passage a également été le coup de cœur du jury, ce qui a valu à l'école une invitation à se produire sur scène lors du spectacle de Sabrina Lonis, célèbre chorégraphe connue pour son travail dans des émissions télévisées.

Le prochain rendez-vous de Kor&Art aura lieu le 5 juillet au théâtre de Bastia, où l'école présentera son spectacle de fin d'année avant de se lancer dans de nouveaux concours.