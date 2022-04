Bastia : Don Ghjuvanni sur la scène de l'Alb'Oru

« J’avais déjà travaillé avec Jean-Pierre Lanfranchi puisqu’il m’avait confié un rôle dans sa trilogie de Pagnol alors que j’avais à peine 22 ans, et il y a 15 ans, Lurenzacciu dans sa mise en scène de cette œuvre de Musset., indique Nathanaël Maïni. Il y a une confiance qui s’est installée entre nous depuis 20 ans et quand il m’appelle, je dis oui sans savoir ce qu’il a à me proposer. Ce Dom Juan a été traduit en langue corse par Sonia Moretti et je trouve qu’elle a été très fidèle au texte de Molière. Le travail a été sur plusieurs front car c’est la 1ère fois que je jouais du Molière et ensuite, n’étant pas bilingue, j’ai dû me concentrer sur la prononciation ».



Fils de libraire, Le Roi Lire, à l’époque à Furiani, c’est à la MJC de Bastia, à l’âge de 6 ans, que Nathanaël découvre le théâtre. « Ensuite, à 15 ans, j’ai dû partir sur le continent, à Avignon, pour me former à ce métier qui m’attirait car ici en Corse il n’y avait pas de conservatoire d’art dramatique. A 19 ans, je me suis posé à Paris et ça s’est enchaîné. J’ai appris mon métier auprès de nombreux metteurs en scène dans différents théâtres parisiens et je suis imprégné de toutes leurs influences ».



On le retrouve aussi au cinéma : « L’enquête corse » d’Alain Berbérian, « Un Prophète » de Jacques Audiard, « Les Anonymes » de Pierre Schoeller, « Fidélio » de Lucie Borleteau, « Vie Sauvage » de Cédric Kahn, « Je suis un soldat » de Laurent Larivière qui lui avait valu une nomination pour le meilleur second rôle masculin au Festival Jean Carmet. A la télévision il campe de nombreux rôles dans des téléfilms et des séries : « Disparus », « Le viol », « Les Héritières », « Cannabis », « Duel au soleil » ...

Depuis 2 ans, il est metteur en scène de « La Troupe francophone » à Phnom Penh au Cambodge. « On a créé en décembre la pièce de Ionesco, La cantatrice chauve. J’ai aussi monté une autre pièce de Ionesco, Jacques ou la soumission, avec mon atelier de théâtre que je dirige depuis 10 ans à Rogliano ».



Quant aux projets, ils sont nombreux : « J’ai un téléfilm qui vient de sortir dans la série Le crime lui va si bien, et je tourne avec plusieurs pièces : Déjeuner chez Wittgenstein de Thomas Bernhard, Lets dance avec la Compagnie corse Animal 2nd et Main dans la main d’Alexandre Oppecini qu’on va reprendre à Paris après deux ans de pause à cause du covid ».



Rendez-vous ce samedi à Bastia dans Don Ghjuvanni, il saura à coup sûr vous séduire.