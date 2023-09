Bastia : "Bébert" Calloni n'est plus

"Bébert" Calloni n'est plus.

La nouvelle de son décès a été douloureusement ressentie par des milliers de Bastiais qui connaissaient l'élu et par autant d'autres qui connaissaient l'homme.

"Bébert" qui avant d'emprunter le chemin qui avait été celui de son père sur le plan politique, avait été un footballeur de talent au FCC Bastia, l'ancien club emblématique du marché.

Bastiais bon teint, adepte de talent de la "macagna" bastiaise, Albert avait su s'attirer la sympathie de centaines de ses concitoyens au point d'être élu et au conseil municipal de Bastia, sans discontinuer sous l'ère de Jean Zuccarelli puis d'Emile Zuccarelli et au conseil général de Haute-Corse.



Fidèle à Émile Zuccarelli, il lui avait succédé à l'époque où il fut appelé au ministère de la Fonction publique et de la décentralisation.

Durant plus de 3 ans - entre 1997 et 2000 - "Bébert" resta l'homme qu'il a toujours été. Simple. A l'écoute. Serviable. Disponible. Humain.

Il ne changea pas davantage quand vint l'heure de se mettre en retrait de la vie publique.

Il continua à vivre comme il l'avait toujours fait. Sans rien changer à son comportement ni avec ceux qu'il avait été amené à composer ni avec son environnement familial pour lequel il s'est impliqué en permanence.



Corse Net Infos présente aux membres de sa famille, à tous proches et à tous ses amis l'expression de ses très sincères condoléances.