Bac Pro 2014 : début des épreuves écrites pour les 596 candidats corses

Les épreuves de langues vivantes se dérouleront jusqu'au 14 juin, impliquant plusieurs jours de tests pour les candidats. La voie professionnelle, souvent négligée, a été mise en lumière par le recteur, qui a insisté sur son importance et ses bénéfices. « La voie professionnelle est une voie d'excellence qui assure une insertion professionnelle réussie », insiste le recteur. « Nous avons beaucoup travaillé sur l'orientation et l'insertion professionnelle par des réformes importantes dans l'académie. Aujourd'hui, il faut montrer à ces 600 élèves qu'ils ont fait le bon choix en choisissant cette filière et inciter celles et ceux qui ont envie de découvrir absolument ces métiers auxquels la voie professionnelle forme à venir dans nos lycées. »



La confiance règne parmi les responsables de l'académie, convaincus que les élèves réussiront leurs examens grâce aux bonnes performances observées au cours de l'année scolaire. « L'ensemble des enseignants et la chef d'établissement m'ont dit que les élèves étaient parfaitement prêts à passer ces épreuves », explique Jean-Philippe Agresti. « Dans tous les cas, j'ai confiance en eux. Ils ont passé une bonne année, ils ont eu de bons résultats, ils ont progressé. Il n'y a pas de raison qu'ils ne réussissent pas leurs baccalauréats ».



Pour la filière générale, les épreuves écrites commencent dès la semaine prochaine avec la mythique épreuve de philosophie, le mardi 18 juin. « L'année scolaire s'est bien passée pour l'ensemble des candidats. Nous avons vu de belles progressions en terminale, donc nous sommes confiants quant à des résultats très positifs », termine le Recteur.