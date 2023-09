Avis de décès : pourquoi le rédiger sur CNI et à quel prix ?

La publication d’un avis de décès est une démarche entreprise par de nombreuses familles au décès d’un être cher. Elle peut, désormais, être effectuée en ligne sur Corse Net Infos à des tarifs compétitifs par les gens dans l'affliction, avec la certitude de prévenir le plus grand nombre de personnes de la disparition de leur défunt. Notre journal est en effet lu chaque jour par plus de 50 000 personnes.Corse Net Infos s'est engagé à proposer des tarifs défiant toute concurrence pour ce service. Le prix de l’avis de décès dépend de sa longueur. Pour un texte court (environ 60 mots), l’avis de décès oscille autour de 25 euros brut. Pour un texte moyen d’environ 126 mots, comptez 50 euros environ. Enfin, pour un texte long (de plus ou moins 180 mots), le tarif de l’avis de décès peut monter jusqu’à 95 euros bruts.Pour être certain de toucher le plus grand nombre de personnes, le journal en ligne sera la meilleure option.De plus un autre avantages du carnet de deuil de CNI est sa capacité à être publié rapidement : dès sa transmission par vos soins ou par les sociétés de pompes funèbres, vers lesquelles les familles affectées se tournent, l'avis de décès sera en ligne.La publication sur internet a l’avantage d’avoir une portée mondiale : n’importe quelle personne dans le monde peut alors découvrir l’avis de décès. Cette publication est rapide, et en plus moins coûteuse qu’une publication dans la presse écrite.Rien n'est figé dans ce carnet de deuil. Les informations peuvent être mises à jour et modifiées en temps réel pour refléter les souhaits et les besoins changeants des familles en deuil. Cette flexibilité est essentielle pour s'adapter aux circonstances particulières de chaque situation.Les informations publiées dans le carnet de deuil restent en permanence accessibles sur le site de Corse Net Infos, qui enregistre quotidiennement plus de 50 000 visites et 3,5 millions de pages lues mensuellement à travers le globe . Cela permet aux proches, amis et membres de la communauté de consulter et de partager leurs condoléances à tout moment, créant ainsi un espace en ligne de partage et de soutien.