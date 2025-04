Avis de décès - Isolacciu-di-Fium'Orbu

Isolacciu-di-Fium'Orbu



M. Mme MARIANI Antoine (son cousin), leurs enfants Jean- Marc MARIANI, Jean-Philippe MARIANI, Christine épouse PADOVANI, leurs petits-enfants et arrières petits-enfants .

M. et Mme MARIANI Jean-Jacques ( son cousin) , leurs enfants et petits-enfants

Les familles de feus:

Marie Louise COLOMBANI

Camille MARIANI, née COLOMBANI

Dr André COLOMBANI

Don Jean COLOMBANI

Mme Vve LABLACHE COMBIER Michel

Les Familles BERARD,COLOMBANI,MARIANI, PADOVANI, PERRIER, MARCELLESI, LABLACHE COMBIER

Ses amis : M. COTHENET, PALLIERE, Marie France et de l’amical LCL de Nice ont la

tristesse de vous faire part du décès de

MME ANNIE BÉRARD

Née LABLACHE COMBIER

survenu le 8 avril 2025 à l’âge de 91 ans





La levée de corps aura lieu vendredi 11 avril à 11 heures à l’Ehpad St André . Une bénédiction sera célébrée à 11h30 au Crématorium de l’Ondina, la crémation suivra à 12 heures

L’inhumation aura lieu au cimetière d’Isulacciu du Fiumorbu.

La famille remercie tout le personnel de l’Ehpad St André pour leur soins dévouement et gentillesse.





Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements

---



Pompes Funèbres Corses MORGANTI 04.95.31.15.18