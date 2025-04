Avis de décès - Bastia-Biguglia

Bastia-Biguglia



Jean Noël PIERAGNOLI, son tuteur et son épouse Lina FIORELLO;

Romain COUTURIER, son aide à la personne, son épouse Aurélia PIERAGNOLI et leurs enfants ;

Jérémy PIERAGNOLI, son époux Nicolas PACORY et leur fils ;

Pierre Ange PIERAGNOLI, son épouse Dominique, leurs enfants et petits-enfants ;

Feu André Roger PIERAGNOLI, son épouse Antoinette, leurs enfants et petits-enfants ;

Rosanne FAZZINI, sa tante ;

Feu César FAZZINI, son épouse Nicole, enfants et petits-enfants ;

Serge FAZZINI, son épouse Christiane, enfants et petits-enfants ;

Patrick FAZZINI, son épouse Laura, enfants et petits-enfants ;

Feu Marcel FAZZINI, son épouse, enfants et petits-enfants ;

Eliane MALPELLI née FAZZINI, son époux, enfants et petits enfants ;

Famille Gérard FAZZINI, son épouse, leur fille et petite-fille ;

Marie-Hélène NANNINI ;

Famille Antoine NANNINI, feue son épouse, enfants et petite-fille ;

Les familles MULLER, FIORELLO, COUTURIER, PACORY, CECCHI, PACCIONI, MALPELLI, BASTIANI, RIGHETTI, SORBARA, BRAMBILLA ;

Ses amis de La Rotonde et du bar Mimi ;

Ses infirmiers Dumè et Pascal ;

Parents, amis et alliés

Ont la douleur de faire-part du décès de



M. Roger NANNINI

Survenu le 24 avril 2025.



La famille recevra les condoléances aujourd’hui vendredi 25 avril 2025 au funérarium du polygone de Bastia où le corps sera déposé à partir de 15 heures. La levée du corps aura lieu

demain samedi 26 avril à 14heures, la cérémonie religieuse sera célébrée à 14h30 en la,cathédrale Sainte-Marie de Bastia. L’inhumation suivra au cimetière de Bastia Montesoro.

La famille tient à remercier le personnel du service de Médecine Polyvalente de l’hôpital de. Bastia, son ergothérapeute Marjorie ainsi que son orthophoniste.

Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements.

----



Pompes Funèbres Corses Morganti 04.95.31.15.18.