Automobile : John Filippi marque de points à Zolder

En course 2 après un excellent départ où je remonte dans le top 10, un accrochage survient devant moi et je me fais enfermé. Toujours motivé pour remonter dans les points je remonte de la quinzième à la neuvième place.

Définitivement, étant la voiture la plus handicapée, marquer des points sur un circuit qui n’est pas favorable à la Hyundai à la vue de sa BOP (balance de performances) est une bonne chose car pour gagner un championnat il faut avoir de la performance pour obtenir le meilleur résultat possible, des victoires certes, mais dans les mauvais jours il faut savoir engranger des points et c’est chose faite. Les objectifs sont à moitiés remplis. »

Une détermination que John compte bien conserver tout au long de la saison. Le prochain rendez-vous du championnat TCR Europe se tiendra dans le temple de la vitesse à Monza du 25 au 27 septembre .

« Après un bon résultat en FP1 la deuxième séance d’essais est partie complètement à l’opposé de la précédente car nous avons fait une erreur dans les setups de la voiture. En étant pénalisé par les 60KG je n’ai pas pu rectifier le tir en qualif . En course je commençais à faire une bonne remontée mais j’ai eu un contact avec une autre voiture qui me met dehors et me fait perdre du terrain. - déclare le pilote - Quelques tours plus tard un second contact aggrave l’état de ma voiture et je termine tant bien que mal la course à la douzième place. C’est à ce moment-là que je me suis rendu compte des points clefs sur ce circuit en course, notamment gérer le top speed des autres concurrents était bien plus important que le mien ainsi que la gestion de température des freins due au surpoids.