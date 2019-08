Au rallye de Finlande Loubet accentue son avance en WRC2

GAP

Ce dernier dès l'ES11 plaçait la première banderille en devançant Loubet qui terminait à la 14e place.Huttunen poursuivait sur cette voie en devançant le Porto-Vecchiais dans les 12e et 13e tronçons. À l'issue de la 15e épreuve spéciale, Pierre-Louis Loubet occupe la onzième place du scratch et, plus que jamais, la première en WRC2, avec 1'01 sur le Finlandais Jari Huttunen et 1'06 sur le Russe Nikolay Gryazin.Le grand perdant dans ce classement WRC2 est le Japonais Takamoto Katsuta qui se retrouve en septième position. Sept spéciales demeurent à disputer dans ce rallye et pour l'heure Pierre-Louis Loubet semble tenir le bon bout.