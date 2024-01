Attentats en Corse : deux suspects présentés à un juge à Paris

Deux hommes sont présentés ce samedi 20 janvier à Paris à un juge d'instruction antiterroriste en vue d'une possible mise en examen, soupçonnés d'avoir participé en Corse à une dizaine d'incendies ou de dégradations criminels revendiqués par le mouvement Ghjuventù Clandestina Corsa, a-t-on appris de source judiciaire. Ces deux hommes avaient été interpellés, puis placés en garde à vue mardi. Il est reproché à chacun une dizaine de faits. Le Parquet national antiterroriste (Pnat) a requis leur placement en détention provisoire.



Une information judiciaire portant sur "une vingtaine de faits de dégradations et destruction par incendie commis en 2022-2023 et revendiqués par le GCC" a été ouverte samedi par le Pnat. Elle vise les infractions d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, destruction par moyen dangereux en relation avec une entreprise terroriste et dégradation, détérioration par moyen dangereux en relation avec une entreprise terroriste.

La garde à vue d'un troisième homme, qui était déjà incarcéré, a été levée sans suite à ce stade.



Un quatrième homme avait également été placé en garde à vue dans le cadre d'une autre procédure, ouverte pour destruction par moyen dangereux en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste. Il est ressorti libre jeudi après-midi, sans suite à ce stade.

Gjhuventu clandestina Corsa avait officialisé son existence en février 2023, en se présentant comme "le bras armé d'un mouvement révolutionnaire", qui reprenait la lutte du FLNC.