Assemblée de Corse : hémicycle envahi, séance suspendue par les collectifs de prisonniers

L’Assemblée de Corse venait à peine d’entamer sa deuxième question orale lorsque l’auteur de celle-ci, Don Joseph Luccioni, élu de Femu a Corsica, fut brutalement interrompu par des cris émanant de la porte principale de l’hémicycle dont un groupe de personnes tentait de forcer l’entrée. Face à cette situation, le président de l’Exécutif, Gilles Simeoni, a immédiatement demandé une suspension de séance et s’est porté à leur rencontre. Les manifestants, qui étaient au nombre d’une cinquantaine, représentant les onze associations de prisonniers, rassemblées autour du Collectif L'ora di u ritornu, demandaient qu’une résolution solennelle soit votée par l’Assemblée de Corse. Après une discussion dans les travées, la présidente de l’Assemblée, Nanette Maupertuis, a accepté que Camille Martelli, la porte-parole des collectifs, lise, à la tribune, une déclaration comme elle l'avait déjà fait, il y a quelques jours devant le centre de détention de Borgo, reprenant toutes les revendications des collectifs et des associations qui sont venues se greffer à sa démarche. La tension est retombée. Plus d’infos à-venir.