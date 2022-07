Assassinat d'Yvan Colonna : Matignon annonce des "procédures disciplinaires" contre deux agents de la prison d'Arles

Matignon a ajouté que la Première ministre avait "décidé de suivre l'intégralité des recommandations" du rapport de l'Inspection générale de la justice (IGJ), saisie après l'agression par un codétenu radicalisé de l'indépendantiste corse, qui purgeait une peine de réclusion à perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Erignac.

Elisabeth Borne demandera également au ministre de la Justice "une mission d'inspection sur l'évaluation des quartiers d'évaluation et de prise en charge de la radicalisation" (QER), un dispositif déployé il y a cinq ans et dont "il apparaît nécessaire de dresser un bilan".

Le rapport de l'IGJ était remis au cabinet de la Première ministre et non au Garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti car, ce dernier ayant été l'avocat d'Yvan Colonna, il est contraint de se déporter de tout ce qui concerne son ancien client.

Selon le communiqué de Matignon, la mission d'inspection conclut à un "défaut de vigilance active" pour l'un des agents et à "une gestion inappropriée tant de la vidéosurveillance que de l’orientation en quartier d’évaluation de la radicalisation (QER)" pour l'autre.

En déplacement à Saint-Dié-des-Vosges jeudi, Elisabeth Borne a assuré que "conformément à l'engagement qui avait été pris", ce rapport serait "rendu public" dans une version anonymisée, "pour ne pas faire apparaître les noms des personnes concernées".







Le 2 mars dernier, Yvan Colonna avait été violemment agressé dans la salle de sports de la maison centrale d'Arles par un détenu camerounais de 36 ans, Franck Elong Abé, qui purgeait plusieurs peines dont une de neuf ans de prison pour "association de malfaiteurs terroriste". Il était décédé des suites de ses blessures à Marseille le 21 mars, après trois semaines de coma.