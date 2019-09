Assasinat de Cargese : hommage unanime à Massimu Susini

Omu d'onori, militentu di prima trinca, Massimu Susini era cunisciutu par u so ingaghjamentu sputicu. Arradicatu à a ghjustizia suciali è à a difesa di u nosciu patrimoniu naturali. Era un militentu indipendentistu. Cunvintu di a noscia dimarchja s'era impignatu in a dimarchja di u nosciu culletivu. Pinsaia com'è noi chi a vita cutidiana di l'anziani prighjuneri pulitichi era suttumiss'à parrechji formi di prissioni innacetevuli. Eramu accant'à iddu par u so prucessu di ricusu d'Adn.



U so assassinu ricocca com'è una nova dichjarazioni di guerra à un mumentu induva novi cundizioni pulitichi parmettani ch'idda si sparghji in cori di a sucità l'idea naziunali. U so assassiniu infirma i cundizioni d'appaciamentu. Un pò essa cunsideratu comu ciò chi a prupaganda francesa chjama " fait divers ".



Com'è sempri a cusidetta " ghjustizia francesa " apri l'inchiesta ma a sapemu chi ùn andarà tantu luntanu - com'è par tant'altri cartulari d'assassini di militenti pulitichi corsi - postu chi a rispunsabilità di u Statu francesu hè ingaghjata in 'ssa situazioni : he iddu chi parmetta chi certi gruppi di natura maffiosa facini ciô ch iddi vollini....



Oghji piinghjimu l'unu di i nosci. Ma ch'idda sia chjara chi nimu né nudda indebulisciarà né ammutularà a noscia dimarchja.



Tocc'à ogni urganizzazioni à piddà a misura di ciò chi si passa è rifletta 'à ciò chi pò essa fattu par impedì i nemichi di a Corsica d'impatrunisciasi di a noscia tarra è di stupà nant'à noscia lotta.



Ùn morenu l'eroi !



A Massimu Susini, martiriu di a causa patriottica.