Arrestations de militants nationalistes. Corsica Libera dénonce: "Damanin veut criminaliser notre mouvement"

"Il y a un certain nombre de choses qui se passent en Corse, notamment de lutte contre la criminalité organisée, ce dont je me félicite. J’avais promis, en Corse, que nous lutterions fortement contre la criminalité organisée qui gangrène leur île. […] Les Corse en ont marre d'avoir le débat confisqué par quelques-uns .". Ces propos, tenus ce mardi 6 décembre, par le ministre de l'Intérieur, q ui invité du "8h30 franceinfo" est revenu sur les raisons qui ont conduit au report de son déplacement en Corse, ne passent pas dans les rangs de Corsica Libera .



Pour dénoncer les propos tenus par Gérald Darmanin, le parti indépendantiste, dont 7 de ses membres ont été arrêtés ce lundi dans le cadre d’une enquête du parquet national antiterroriste de Paris liée, selon plusieurs sources, à l’annonce de la création d’un nouveau groupe armé, baptisé "FLNC Maghju 21", a tenu une conférence de presse devant les grilles du palais de justice de Bastia. "Hier, Gérald Darmanin , au micro de France Info, a signifié qu'il se passait actuellement des choses en Corse qui justifiaient le report de sa visite et que les événements en cours visaient les bandes criminelles et la criminalité organisée. Ces propos sont particulièrement honteux." lance le porte-parole du parti, Petru Antone Tomasi . "Les militants politiques de Corsica Libera qui sont actuellement interpellés rejettent les logiques affairistes et criminelles et s'y sont toujours opposés."



Pour Corsica Libera , il est inacceptable que le ministre de l' Intérieur assimile "le combat et le projet de ses militants, qui se situent aux antipodes des logiques affairistes " à de la criminalité organisée. Selon le mouvement , les propos de Darmanin "relèvent de la manipulation et d’une tentative de déstabilisation de la société corse " qui s'inscrivent dans une stratégie mise en place par l' État.



Seul parti de la mouvance nationaliste clairement opposé à un processus à "vocation historique" qui consiste"en la dissolution d’une communauté multiséculaire singulière", Corsica Libera dénonce être aujourd’hui cible du gouvernent "qui a d'abord demandé et obtenu que notre courant indépendantiste soit écarté des responsabilités institutionnelles, et qui a ensuite dénigré publiquement ses représentants et qui aujourd'hui passe à une phase de répression aveugle. "



Des moutons noirs



En pointant du doigt "le manque de réactions" a u sein de la mouvance nationaliste, Corsica Libera appelle l'ensemble des forces politiques d u mouvement national, notamment à celles qui gèrent aujourd’hui la Collectivité de Corse, à se positionner pour envisager "une sortie par le haut de cette situation d’impasse politique afin de construire avec tous les

Corses qui le souhaitent d’un projet national moderne" et souhaite savoir"s'il est acceptable de considérer qu'il y a dans le mouvement national des moutons noirs et des personnes qui seraient des personnes respectables avec lesquelles on peut discuter. "





On écoute l'interview de Petru Antone Tomasi