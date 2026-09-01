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Aregnu : une bergerie et 300 m³ de foin ravagés par un incendie dans la nuit


Maria-Serena Volpei-Aliotti le Vendredi 18 Septembre 2026 à 07:33

Un incendie s’est déclaré aux alentours de 1h30 du matin, dans la nuit de jeudi à vendredi, sur la commune d’Aregnu. Une bergerie d’environ 100 m² a été très lourdement endommagée et près de 300 m³ de ballots de foin ont été la proie des flammes.



Aregnu : une bergerie et 300 m³ de foin ravagés par un incendie dans la nuit
Les sapeurs-pompiers ont été alertés dans un premier temps pour un possible feu de végétation. À leur arrivée sur les lieux, ils ont constaté que le sinistre concernait en réalité un bâtiment agricole ainsi qu’un important stockage de fourrage.
Le feu a occasionné d’importants dégâts. La bergerie, d’une superficie d’environ 100 m², a été en grande partie détruite, tout comme le matériel de traite qui se trouvait à l’intérieur. Près de 300 m³ de ballots de foin ont également brûlé.
L’absence de vent au moment de l’intervention a permis de limiter le risque de propagation à la végétation environnante.
Les propriétaires de l’exploitation étaient présents sur les lieux, ainsi que les gendarmes. Aucun blessé n’est à déplorer. Compte tenu de l’importante quantité de fourrage touchée, les opérations se sont prolongées afin de procéder à l’extinction complète du foyer et d’écarter tout risque de reprise. Les circonstances à l’origine de l’incendie restent à déterminer.
Plus d'infos à venir.




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