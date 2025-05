Antiterrorisme : Plusieurs interpellations en Haute-Corse

Ce mardi 20 mai, une opération menée par la sous-direction antiterroriste a conduit à l'interpellation de dix personnes en Haute-Corse, dans le cadre d'une enquête du parquet national antiterroriste portant sur une série d'attentats commis sur l'île. Les arrestations ont eu lieu notamment à Bastia, Pruno, Lucciana et Furiani. Les personnes interpellées ont été placées en garde à vue.



Des images de l’une de ces arrestations ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, relayées notamment par Gjuventù Libera et Associu Sulidarità. Ces derniers dénoncent « une nouvelle vague de répression » et affirment leur soutien aux personnes interpellées. Ils appellent à « rester prête à se mobiliser pour défendre la jeunesse corse », estimant que ces arrestations interviennent à un moment où « la Corse a besoin d’une solution politique globale et apaisée ».