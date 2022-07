Angèle Bastiani : “L’objectif reste d’aller vers un tourisme maitrisé, annualisé et déconcentré”

L’heure est au bilan pour l’Agence du Tourisme de la Corse (ATC). Ce lundi 11 juillet, sa présidente Angèle Bastiani organisait, à Bastelica, la restitution des « journées professionnelles ». Une tournée débutée à la fin de l’année 2021, en deux étapes. « Une première à la rencontre des directeurs et présidents des offices de tourisme, avec l’écriture du guide des aides 2022-2027 présenté en mars, et une deuxième dans les neuf territoires du PADDUC, en immersion, à la rencontre des socio-professionnels et des élus », rappelle la présidente.



De ces séries de rencontres, clôturées le 29 juin dernier, l’ATC tire un bilan « très positif », avec « 95 dossiers traités pour 43 professionnels de l’hôtellerie, 10 campings, 8 meublés et chambres d’hôtes, 31 activités de loisirs et 3 autres activités », détaille le dossier de restitution. Il peut s’agir d’accompagnement en ingénierie, de financement en aides directes ou de labellisation. « Les professionnels, mais aussi les élus, étaient surtout en demande de savoir comment ils pouvaient être accompagnés dans leurs projets », assure Angèle Bastiani.