Alex Alessandrini : Les hommages de Jean Baggioni et Émile Zuccarelli et du monde politique corse

Alexandre Alessandrini vient de s’éteindre après un courageux combat contre la maladie. Nous partageons l’immense tristesse de son épouse et de son fils, de sa famille et de ses concitoyens qui lui vouent une grande affection.

Nous pleurons celui qui a longtemps présidé notre parti et songeons en cet instant au personnage qui a marqué la vie publique de notre Ile

plus de trois décennies.

Le jeune dessinateur de la direction de l’Agriculture avait déjà étonné quand en 1976, il était élu conseiller général de Vezzani. Il n’avait que

28 ans mais, avec la confiance de François Giacobbi, il marquera de sa

présence et son action l’assemblée départementale jusqu’en 2008. Peu

après il rejoindra l’Assemblée de Corse où nous participerons côte à

côte aux durs débats sur le devenir de la Corse.

Il était maire d’Antisanti jusqu’en 2008 où il passera les rênes entre

les mains expertes d’Anthony.

Alexandre Alessandrini s’intéressait à tous les domaines mais, vocation agricole de sa chère commune d’Antisanti oblige, il connaissait et partageait avec compétence, les préoccupations du monde rural. Il présidera d’ailleurs l’Office de Développement Agricole de la Corse. Lutte contre les prédateurs, choix des espèces ou problèmes d’endettement, Alex s’est battu avec acharnement tout au

long de sa vie.

Les talents d’Alex, Lisà, étaient multiples. On se souvient de la carrure dissuasive du gardien de but d’Antisanti, mais, les plus proches se souviennent aussi de son esprit et de son humour. Il lisait beaucoup et s’était forgé une grande culture politique où il puisait des convictions fortes. Sa lecture exigeante et éclairée, courageuse, des valeurs républicaines a cimenté notre indéfectible amitié.