Alertes à la bombe à Bastia, un lycée et deux collèges évacués

L'évacuation des élèves et du personnel des établissements par les forces de l'ordre du lycée Giocante de Casabianca et des collèges de Montesoro et Simon Vinciguerra à Bastia vient de se terminer. Trois alertes à la bombe ont été adressées aux établissements bastiais en début de matinée avant que les cours ne commencent, indique la police sans donner plus d'informations.

Les élèves du collège de Montesoro ont été évacués au Cosec Pepito Ferretti.

Dans le centre-ville de Bastia, la circulation automobile a été interrompue sur le boulevard Paoli entre le palais de justice et l'intersection avec la rue César-Campinchi.

Les démineurs sont toujours sur place.



Plus d'infos à venir