Alerte jaune en Corse : Pluies orageuses attendues la nuit prochaine !

PLB le Mercredi 23 Octobre 2019 à 14:48

Une perturbation orageuse va traverser notre île à partir de cette nuit (mercredi à jeudi). Ces pluies souvent assez fortes débuteront en milieu de nuit et traverseront rapidement l’ île d’Ouest en Est. La moitié nord de l’île et la plaine orientale devraient être les plus arrosées. Après une accalmie jeudi matin, les orages accompagnés de pluies reviendront dans l’après midi par l’Est cette fois-ci. Le vent de Sud-Est fort en début de cette nuit faiblira ensuite au passage du front orageux et deviendra variable jeudi mais en accélération sous les grains (bourrasques). Minimales plutôt douces cette nuit: 8 à 13 dg dans le centre, 14 à 17 en bord de mer. maximales de Jeudi en baisse : 14 à 23 dg.

Ce type de temps instable persistera vendredi. Les cumuls de pluie en 48h pourraient être importants. Amélioration samedi avec retour du soleil.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie