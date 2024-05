Albu – Ogliastru : 1ère édition de « Evviva U Capicorsu » à sur le thème de l’olivier

Au Programme :

11h – 12h : Accueil des participants à Albu : présentation du programme de la journée.

Exposition autour de l’olivier (INEACEM) à la mairie, visite de la tour d’Albu.

12h – 14h : Repas thématiques proposés par les établissements partenaires : Restaurant Chez Morganti, Bar Pizzeria de la Marine.

14h30 – 17h30 : Accueil des participants à Ogliastru. Visite du moulin, atelier greffage,

mini conférence à la Chapelle St Dominique, performance artistique de Nicolas Quiriconi

17h30 – 19h00 : Projection du film « La peau de l’olivier » à la salle des fêtes d’Ogliastru

en présence de l’auteur du livre Jean-Michel Neri et du réalisateur Laurent Billard, suivie d’un moment d’échange avec le public.

19h00 Apéritif organisé par l’association « I Pirati in Ogliastru » sur la place de l’église d’Ogliastru

Et si on parlait gastronomie ! Les papilles seront à l’éveil avec les restaurants d’Albu qui s’associent à cet évènement en proposant des menus spéciaux pour cette journée dédiée à l’olivier.

*Informations Office de tourisme du Cap Corse : 04 95 35 40 34