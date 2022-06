Ajaccio : une dizaine de personnes interpellées dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants

Une opération hors-norme s'est déroulée ce lundi 20 juin aux aurores dans la région ajaccienne : près de 130 gendarmes appuyés par des équipes cynophiles ont été mobilisés dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants.

À la suite de l'opération menée par un juge d'instruction ajaccien, une dizaine de personnes a été interpellée. D'après nos confrères de Corse Matin, durant les perquisitions, des stupéfiants, dont de la cocaïne et du cannabis, ont été retrouvés ainsi que des armes et de l'argent.



Plus d'informations à venir.