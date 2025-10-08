CorseNetInfos
Ajaccio : les pêcheurs bloquent les locaux de l'Urssaf 08/10/2025

MP le Mercredi 8 Octobre 2025 à 09:16

Des membres du Sindicatu per a difesa di i piscadori corsi bloquent les locaux de l’Ursaaf à Ajaccio ce mercredi matin. Une action par laquelle ils entendent dénoncent les contraintes et charges très importantes qui pèsent sur la profession.



(Photos : Paule Santoni)
Ils avaient promis de durcir leur mouvement. Depuis 8 heures ce mercredi matin, une trentaine de pêcheurs bloquent les locaux de l’Urssaf à Ajaccio.  « Lors de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 28 septembre dernier à Corte, nous avions alerté sur le fait que plus ça va, plus nous nous enfonçons, et que les réponses que l’on reçoit de la part de l’État ne sont pas adaptées à nos demandes », rappelle Joseph Sanna, secrétaire d’U Sindicatu pà a difesa di i piscadori corsi.
 
« Nous avons pris la décision de bloquer l’Urssaf aujourd’hui pour commencer nos actions, car les charges qui nous sont imposées depuis la restructuration de l’Enim ne nous conviennent pas du tout », ajoute-t-il. Depuis le transfert, début 2021, de la gestion des déclarations d’activité de l’Enim vers l’Urssaf, cette dernière est en effet devenue la seule interlocutrice des pêcheurs pour le recouvrement des cotisations sociales. Un changement que la profession juge inadapté à la réalité de son activité. « On nous a fait rentrer dans le droit commun alors que nous ne travaillons que six mois dans l’année », déplore Joseph Sanna. « Les six autres mois, on continue à payer sur une trésorerie que l’on n’a pas, même s’il y a un réajustement ensuite. Cela entraîne des procédures à n’en plus finir, et la plupart des marins se retrouvent en recouvrement ou avec un huissier à la porte ».
 

Un contexte d’autant plus difficile que la saison a été particulièrement mauvaise. « Avec l’année qu’on a eue, c’est impossible de s’en sortir. Malheureusement, beaucoup risquent de mettre la clé sous la porte, surtout les jeunes. Si on continue comme ça, la pêche va s’éteindre toute seule », avertit-il.
 
Autre motif de mécontentement, l’obligation imposée aux navires de pêche de moins de 12 mètres d’installer à leur bord une balise VMS, un système de surveillance des navires par satellite. « Ce dispositif n’est même pas encore homologué et on nous l’impose déjà. C’est seulement une manière pour l’État de faire des économies en réduisant les effectifs de contrôle sur le terrain », siffle Joseph Sanna assurant que ce système de géolocalisation sera uniquement utilisé pour contrôler les pêcheurs et pointant également le coût non négligeable que représente l’installation de ce nouveau dispositif.
 
« On parle beaucoup de nous, mais sans nous », regrette encore le syndicaliste. Et de conclure : « Je pense que ce conflit va s’enliser s’il n’y a pas une vraie volonté d’écoute et de dialogue en face ».





