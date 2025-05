Ajaccio : Deux frères condamnés à six et cinq ans de priso pour un vol avec violence

Jugés ce jeudi 15 mai en comparution immédiate, Ange et Éric Salvini ont été condamnés à six et cinq ans de prison pour avoir agressé un couple en situation de handicap à leur domicile à Ajaccio, en 2024.



Les faits remontent à la fin de l’année dernière. Un matin, vers 11 heures, deux individus font irruption dans l’appartement d’un couple âgé vivant à Ajaccio. L’homme est atteint de cécité avancée, la femme souffre de sclérose en plaques. Selon les déclarations des victimes, les deux agresseurs les auraient violemment projetés au sol avant de dérober un portefeuille et une carte bancaire. Moins d’une heure plus tard, un retrait de 300 euros était effectué avec cette carte au distributeur automatique de la Société Générale, en centre-ville.



L’enquête conduite par les policiers de la DIPN 2A permet d’identifier deux frères : Ange et Éric Salvini, bien connus de la justice. Interpellés puis placés en garde à vue, les deux hommes livrent des versions divergentes. Ange Salvini nie toute implication dans le vol. Son frère Éric reconnaît s’être trouvé à proximité des lieux, mais conteste être l’auteur du retrait frauduleux.



Les juges n’ont pas été convaincus par leurs explications. En plus des peines de prison, une interdiction de port d’arme pendant cinq ans a été prononcée à leur encontre. Les deux hommes ont été maintenus en détention à l’issue du jugement.