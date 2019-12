Air Corsica : Après la tempête, les premières passagers quittent Ajaccio

Dès 7 heures du matin, quatre ATR72 et six Airbus A320, dont les deux A320neo récemment mis en ligne, assureront l’essentiel des opérations, soit six à huit vols chacun tout au long de la journée de lundi vers la totalité des destinations desservies par la compagnie en hiver : Marseille, Nice, Paris Orly, Lyon, Toulouse, Bruxelles Charleroi et Porto.





En complément, trois appareils ont été affrétés auprès d’une compagnie italienne et d’une compagnie croate afin d’apporter des renforts de capacité. Ce plan de transport d’un volume sans précédent s’accompagne de la mise en place de navettes routières entre les aéroports d’Ajaccio et de Bastia.



Les vols de service public programmés sur les aéroports de Calvi et Figari sont maintenus à l’initiale, sauf nouvelle aggravation des conditions météorologiques.



Air Corsica propose ainsi au cours de la journée de lundi un total de 87 vols pour une offre cumulée de 11.800 sièges.



Les clients de la compagnie possédant des billets réservés sur des vols annulés sont contactés depuis dimanche après-midi afin d’être informés des horaires des vols sur lesquels ils sont réacheminés.



Ces efforts de capacité sans précédent seront maintenus pour la journée de mardi 24 décembre, notamment si la fermeture de l’aéroport d’Ajaccio venait à être prolongée.



Air Corsica demeure totalement mobilisée afin que toute sa clientèle parvienne à rejoindre sa destination finale avant la soirée de Noël.