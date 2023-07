Actual Groupe, un nouveau sponsor pour accompagner le SC Bastia

Depuis plusieurs années Actual group s’est engagé dans le sponsoring sportif. Afin de continuer à répondre à ses objectifs d'ancrage territorial et de présence sur l'île de beauté, Actual group a souhaité devenir Partenaire Principal du Sporting Club de Bastia. « Nous sommes très heureux d’accueillir Actual Group dans la famille du Sporting » souligne le président du SCB, Claude Ferrandi. «Actual Group est un acteur de référence sur le marché de l’emploi qui, tourné vers l’humain, partage de nombreuses valeurs communes avec le SC Bastia comme l’innovation, l’excellence et l’humanisme. Ce nouveau partenaire saura partager son expertise et son accompagnement afin que les supporters du club vivent une expérience pleinement réussie en jour de match. Ce partenariat est une étape de plus dans le renforcement de notre image de proximité et d'engagement sur le territoire insulaire ».



Dirigé par Samuel Tual, Actual Groupe figure aujourd’hui comme le 5ème acteur sur le marché du travail et de l’emploi en France et n°1 de l’intérim d’insertion en France. Ses actions sont axées autour de 4 métiers : travail intérimaire, recrutement, accompagnement et formation. Actual group a développé une véritable expertise dans l’accompagnement des personnes vers l’emploi sur l’ensemble du territoire, à travers des solutions pour l’emploi et le développement des compétences. Le groupe propose également une offre de solutions RH complète pour accompagner les entreprises et créer ou trouver les compétences dont elles ont besoin. Grâce à ses 3 550 collaborateurs et plus de 600 agences réparties sur le territoire, Actual group accompagne aujourd’hui 33 000 entreprises et 165 000 candidats à l’emploi, pour un chiffre d’affaires de 1,6 Milliard en 2022. « Nous sommes fortement implantés en Corse depuis plus de 10 ans avec nos 3 agences d'emploi physiques à Bastia, Ajaccio et Porto-Vecchio ainsi que notre agence mobile » indique Samuel Tual. « Actual est devenu au fil des années le 1er acteur Agences d'emploi sur l'île pour permettre au plus grand nombre d'accéder à l'emploi et aux entreprises de disposer de compétences ponctuelles ou pérennes. Ce partenariat s’inscrit ainsi dans notre stratégie de présence locale en réponse à notre promesse de proximité mais aussi pour donner à Actual group les moyens d’être encore plus visible de rayonner pour accompagner le plus grand nombre dans leurs démarches d’emploi et de développement de compétences. Ce partenariat est également signe de valeurs partagées : l’esprit d’équipe, le sens de l’effort, le goût du challenge et de la performance. »



Ce partenariat est conclu pour les saisons sportives 2023/2024 et 2024/2025. Le logo d’Actual group figurera sur la manche de la tenue officielle de l’équipe pour l’intégralité des rencontres disputées dans le cadre du Championnat de France de Ligue 2 BKT à domicile ou à l’extérieur. « L’épaule, c’est l’emplacement du logo Actual mais aussi un véritable symbole, riche de sens, de force, de solidité, de soutien. Le Sporting Club de Bastia pourra donc s’appuyer sur cette épaule pour aller plus loin, pour construire les victoires et les challenges de demain. Tout comme chaque entreprise et chaque talent peut compter sur nous pour se développer, s’épanouir et se révéler » souligne-t-on du côté du stade Armand Cesari.



En plus de cette visibilité, lors des rencontres à domicile Actual group fera rayonner sa marque grâce à un important dispositif de visibilité et différentes activations marketing parmi lesquelles la mise en place d’une opération commune de promotion de l’emploi.