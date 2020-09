Accusé d'exhibitionnisme, le champion MMA Conor McGregor en garde à vue à Calvi

Conor McGregor, le champion de MMA surnommé "Notorious", s'est présenté hier matin à la gendarmerie de Calvi à cause d'une affaire d'exhibitionnisme qui se serait déroulée la veilledans un établissement du port de plaisance de Calvi.



Le champion irlandais qui séjourne à bord de son yacht "Dave Océan" amarré depuis plusieurs jours au quai d'honneur Marc Linski à Calvi, a reçu ce 11 septembre la visite des gendarmes qui lui ont demandé de passer à la caserne Tramariccia pour être entendu dans le cadre d'une affaire d'exhibitionnisme impliquant une jeune femme.



C'est en vélo que Conor Mc Gregor s'y est rendu. Dès son arrivée il a été placé en garde à vue.

Depuis cette affaire fait grand bruit à Calvi où le champion s'était attiré les sympathies depuis son arrivée. Se déplaçant entouré de gardes du corps, Conor Mc Gregor n'hésitait à saluer les gens et faire avec eux des selfies.



Aujourd'hui c'est un peu l'incompréhension. On sait que Mc Grégor a participé dans la soirée de jeudi à un dîner.

Selon les renseignements recueillis l'irlandais aurait poursuivi sa soirée dans un établissement du port et se serait rendu coupable de gestes obscènes envers une jeune fille qui se serait ensuite rendue à la gendarmerie pour raconter son histoire et déposer une plainte.



Toujours en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie en début d'après-midi, Conor Mc Gregor devra répondre de ces accusations graves qui, si elles étaient avérées, pourraient lui coûter très cher.



Quelques jours plus tôt à Calvi, Conor Mc Gregor avec demandé en mariage Dee Devlin avec qui il vit depuis 2008 et il a de deux enfants.



La maman du champion UFC est arrivée hier à Calvi alors que Dee Devlin a elle quitté la station touristique avec les enfants.