À table : gâteau au citron

Ingrédients

4 œufs

2 verres de sucre en poudre

1 sachet sucre vanillé

3 verres de farine

1 sachet levure chimique

1 verre de lait

1 demi-verre d'huile

Blanc en neige





Préparation

Séparer les jaunes des blancs. Monter les blancs en neige.

Allumer le four sur 180°

Mélanger les jaunes avec sucre vanillé et sucre en poudre.

Ajouter la farine, levure, lait et huile. Bien mélanger et y incorporer les blancs en neige.

Beurrer et fariner un moule.

Cuire four 180° pendant 40 minutes

Bonne dégustation