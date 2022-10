A table : fondue de poireaux et noix de Saint-Jacques avec #la petitecuisinedemarie

Le conseil de Marie-Estelle

C'est la saison des poireaux et des noix de Saint-Jacques. Profitons-en ! Des poireaux crémeux, des noix de Saint-Jacques juste poêlées qu'il est possible d'accompagner de riz Basmati pour un repas complet.





Ingrédients pour 2 personnes

5 blancs de poireaux

8 noix de Saint-Jacques

1 briquette de crème -

sel et poivre

beurre doux





Préparation

1/ Émincez finement les blancs de poireaux nettoyés, faites revenir vos blancs de poireaux émincés dans une poêle avec un morceau de beurre. Remuez régulièrement jusqu'à ce que les poireaux deviennent mous.

2/ Continuez de cuire les poireaux à petit feu, versez un peu d'eau si les poireaux accrochent et continuez de cuire.

3/ Une fois bien ramollis, versez la crème, le sel et le poivre et portez à ébullition puis laissez épaissir.

4/ Lorsque la fondue de poireaux est prête, faites poêler vos noix de Saint-Jacques 2 minutes de chaque côté dans une poêle avec du beurre fondu.

5/ Servezle tout encore chaud avec quelques graines de sésame, sel et poivre.

Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie