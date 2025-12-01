CorseNetInfos
A màghjina - E Ròsule di Popolasca è di Rundinaia


le Lundi 17 Novembre 2025

Moins connues que celles de Bavella, les aiguilles de Popolasca et de Rundinaghja, au pied du massif du Cintu dans la haute vallée du Golo, dominent le paysage. Elles attirent le regard et ouvrent l’accès à un ensemble de pics et de taffoni particulièrement nombreux.
Si, comme Bernard Chalbos, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







