A Table : lasagnes à la bolognaise

INGREDIENTS pour 8 personnes







Pour le "ragù" (la bolonaise)



1 branche de céleri



1 carotte



1 oignon



100 g de pancetta



300 g de saucisse



500 g de viande de bœuf hachée



3 verres de coulis de tomate



1/2 verre de vin rouge



sel, poivre



Huile d'olive







Pour la pâte verte



4 œufs



400 g de farine



100 g d'épinards cuits







Pour la sauce béchamel



1 L. de lait



100 g de beurre



100 g de farine



Sel, noix muscade



100 g de parmesan (ou Grana)



50 g de beurre









PREPARATION



Le ragu' à la Bolonaise : faites rissoler la pancetta coupée en dés dans une casserole, avec de l'huile d'olive. Ajoutez-y le céleri, la carotte et l'oignon découpés en petits dés et faites-les bien rissoler. Ajoutez -y la chair à saucisse émiettée et laissez-la rissoler quelque minute en mélangeant de temps en temps à l'aide d'une cuillère en bois. Ajoutez la viande de bœuf hachée et laissez-la rissoler quelque minute, toujours en mélangeant de temps en temps. Ajoutez le vin, laissez cuire jusqu'à ce qu'il sera complètement évaporé. Ajoutez le coulis de tomate, 2 verres d'eau, du sel et du poivre.



Couvrez la casserole et faites mijoter le ragu' pendant 2 ou 3 heures à feu très bas jusqu’à que l'huile monte en surface.







La pâte à lasagne verte : faites bouillir les épinards, égouttez-les, réduisez-les en purée. Mettez la farine sur le plan de travail, creusez en puits et ajoutez-y les œufs et une pincée de sel. Mélangez-les avec une fourchette, en incorporant peu à peu la farine qui se trouve sur les bords. Ajoutez les épinards et pétrissez la pâte du bout des doigts, jusqu'à obtenir une pâte lisse. Façonnez-la en boule et faites-la reposer au frais.











Une fois la pâte reposée, vous pourrez la tirer. Avant chaque passage, saupoudrez la feuille de pâte avec de la farine et repliez-la sur elle même. Au dernier passage la pâte doit être ferme et homogène, ni tendre, ni collante.



Faites sécher les feuilles de pâte quelques minutes sur le torchon. Aidez-vous avec une roulette à pâte pour ébarber les bordes et obtenir des bandes régulières. Je vous conseilles de faire de carrés (20x20 cm), qui s'adaptent bien au plat à four dans lequel seront façonnées les lasagne.







La sauce béchamel : faites fondre le beurre dans une casserole, ajoutez-y la farine en une seule fois et mélangez bien rapidement pour éviter des grumeaux. Peu à peu, ajoutez le lait tiède ou chaud. Salez, ajoutez une belle râpée de noix muscade, mélangez toujours et faite cuire au moins 10 minutes. Pour les lasagne la béchamel doit être plutôt liquide, si besoin ajoutez du lait. Réservez.







La cuisson de la pâte à lasagne : faites bouillir un grand volume d'eau, ajoutez-y le sel et faites cuire les carrés de pâte pendant 1 minute. Égouttez-les sur un torchon propre.







Préparation de la lasagne : beurrez un plat à four d'environ 30x40 cm et réservez. Mélangez le ragu' à la béchamel, pour en faire une seule sauce. Mettez quelque cuillère de cette sauce sur le fond du plat à four, et préparer les couches de lasagne et des couches de la sauce ragu’/béchamel. Et ainsi suite, jusqu'à utiliser toutes les lasagnes.







Terminez la dernière couche par la sauce, saupoudrez avec le Parmesan et mettez quelques noisettes de beurre.

Enfournez à 180°

Faites cuire les lasagne 40 minutes, jusqu'à ce que la surface soit devenue croustillante.



Et bon appétit !