À Albitreccia, l’association Per una Corsica pulita è rispettata fustige un projet immobilier « monstrueux »

« Un projet démentiel et monstrueux ». Dominique Agostini ne décolère pas depuis qu’il a découvert il y a quelques jours le permis de construire accordé par la mairie d’Albitreccia à une société de promotion immobilière installée à Porticcio, sur un terrain du lieu-dit Bonza. Afin de dénoncer ce projet, aux côtés de son association, Per una Corsica pulita è rispettata, il organisait un rassemblement sur site ce jeudi matin, auquel une quarantaine de personnes dont de nombreux riverains ont pris part. « Nous sommes des lanceurs d’alerte. Notre association a un an d’existence et vise principalement à lutter contre la bétonisation de la Corse », indique-t-il en rappelant qu’il y a quelques mois la structure avait lancé une pétition pour dire non à la bétonisation de l’île, qui compte aujourd’hui quelque 20 000 signatures.



« Nous n’avons pas les moyens d’attaquer les permis de construire, comme peuvent le faire U Levante ou Le Garde, mais nous sommes là pour attirer l’attention des préfets qui sont responsables du contrôle de légalité des permis de construire », ajoute le président de l’association. Dans ce droit fil, début mai, la vice-présidente de l’organisation a découvert ce permis de construire accordé sur les hauteurs d’Agosta plage à Albitreccia pour un projet d’envergure que Per una Corsica pulita è rispettata estime « disproportionné », « contraire à toute logique de préservation environnementale », et venant « aggraver encore la bétonisation massive du secteur du golfe d’Ajaccio », le tout sur une commune dépourvue de Plan Local d’Urbanisme. « La superficie totale du permis de construire couvre environ 18 hectares. Il y aurait 11 unités constructibles dont un bâtiment collectif de logements dits sociaux, une résidence senior de 30 logements, une résidence de tourisme avec 42 à 50 logements, des locaux bruts à destination de commerces, un club de padel avec trois terrains de jeux, et un restaurant. Cela va faire une masse bétonnée gigantesque. On va ravager toute la colline, esquinter tout le maquis et en plus il y a une étude d’impact environnementale qui est négative parce que le site abrite des espèces protégées comme des tortues d’Hermann, des fauvettes pitchou ou des sérapias négligés », fustige Dominique Agostini en insistant : « C’est un projet monstrueux quand on imagine l’impact qu’il va avoir sur ces 18 hectares de maquis. On ne peut pas permettre cela ! On ne construit pas l’avenir sur la ruine de notre environnement ».



Au-delà de l’action symbolique de ce jour, le président de Per una Corsica pulita è rispettata a d’ores et déjà annoncé que son association a saisi le préfet de Corse-du-Sud et la ministre de l’Environnement en espérant pouvoir mettre un coup d’arrêt à ce projet. « Il va sans doute aussi y avoir des recours contre ce permis de construire faits par des personnes qui ont un intérêt à agir, mais aussi, je pense, par U Levante », ajoute-t-il. Sur son site Internet, l’association de défense de l’environnement se positionne d’ailleurs contre ce projet « situé dans les espaces proches du rivage, détruira 18 hectares d’espaces naturels en discontinuité totale de tout village ou agglomération ». « U Levante a alerté la Commission Territoriale de Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CTPENAF) qui aurait dû examiner ce dossier et rendre un avis avant la délivrance du permis de construire. Mais le maire d’Albitreccia s’est passé de cette formalité administrative pourtant obligatoire et le permis a été donné », écrit l’association en ajoutant constater « une fois encore que ce sont les citoyens qui se mobilisent pour protéger leur terre et qui sont en première ligne face aux promoteurs immobiliers alors qu’une simple application de la loi par le maire et les services du contrôle de légalité aurait suffi pour que ce projet ne voit pas le jour ».