A Ajaccio, les faucons son de retour pour chasser 200.000 étourneaux

Près de 200 000 étourneaux dans les rues d’Ajaccio



D’après les recensements effectués par la société d’effarouchement, près de 200 000 étourneaux sont recensés chaque année à Ajaccio, une zone propice pour des raisons inconnues : « Ils viennent chaque année en Corse, mais uniquement à Ajaccio. Il y a forcément quelque chose qui les attire. Même si on poursuit ce travail pendant dix ans, ils n’abandonneront pas totalement la zone car elle est particulièrement attirante pour eux ».



Chaque fin d’après-midi et début de soirée, les trois fauconniers se déploient donc dans une dizaine de lieux de la cité impériale, du rond-point de la gare jusqu’à la place Miot, tirant des feux d’artifice et déployant Vado, Alarielle et Alpha, les trois Buses de Harris, aux regards perçants, qui repoussent les étourneaux vers des contrées plus lointaines : « Ce sont des rapaces très sociables, qui s’habituent très vite aux activités humaines, et qui n’ont aucun problème à travailler dans un environnement dégradé, et notamment en ville, qui peut être une source de stress. Les rapaces traditionnels, que l’on peut utiliser sur d’autres missions, comme le faucon pèlerin ou l’autour des Palombes sont inadaptés ici. Le but de la buse de Harris, qui est un véritable aigle royal en miniature, c’est de pénétrer dans les arbres pour les faire sortir ». Très spectaculaire, la chasse aux étourneaux sansonnets, attire chaque début de soirée, de nombreux Ajacciens, surpris par le travail effectué par les trois rapaces : « Les gens ont beaucoup de bon sens et nous ne sommes pas embêtés par la population, qui nous salue avec positivité et c’est plutôt agréable de travailler ici » esquisse avec sourire le responsable de la société d’effarouchement. D’ici la fin de la semaine, la totalité des étourneaux sansonnets devraient avoir quitté la cité impériale.