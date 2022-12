7 façons d’obtenir un nouveau revenu en Corse que vous aviez peur d’essayer en 2022

Généralement, les rémunérations en Corse se basent exclusivement sur votre

temps de travail, vos efforts ou vos compétences. Cela dit, il est possible de

mettre en exergue l’expertise acquise dans un domaine. Cela peut se faire à

travers le développement de packages dont les produits physiques ou

numériques.

Comme produits, on distingue notamment : les formations vidéo, les e-books, les livres audios, les modèles et templates de design, etc. Une fois que vous créez le produit, il s’agira ensuite de faire sa promotion auprès d’une audience ciblée.