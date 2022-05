3 légionnaires perdent la vie dans un accident de voiture en Balagne

Un tragique accident, survenu ce samedi 7 mai au petit matin a coûté la vie à 3 hommes, 3 légionnaires du 2ème Régiment Étranger de Parachutistes de Calvi.

Âgés entre 25 et 30 ans ils étaient à bord d'un véhicule qui circulait de Lisula en direction de Calvi,

La perte du contrôle de la voiture de serait probablement à l'origine de cette tragédie.





C'est au bout de la ligne droite, avant le radar fixe, que le véhicule a fait une sortie de route pour terminer sa course contre un arbre.

Malgré une intervention rapide des secours et d'importants moyens déployés, le conducteur et les 2 passagers étaient déjà décédés à leur arrivée.

" C'est une intervention longue et difficile. Les passagers du véhicule souffraient de très graves blessures auxquelles ils n'ont pas survécu", expliquaient les chefs de groupe Balagne Olivier Tomi et Jean-Jacques Vigneau



Les cadres de la Légion étrangère, le maire de Lumiu, le véhicule de secours et d'assistance aux victimes, le véhicule de secours routiers ainsi que le véhicule de désincarcération de Calvi et de Lisula, les chefs de groupes Balagne, le médecin urgentiste et les forces de l'ordre se sont rendus sur place dès que la nouvelle du tragique accident a été connue.



Le lourd bilan de cet accident porte aujourd'hui à 11 personnes le nombre de décès sur les routes de Haute Corse depuis le début d'année.