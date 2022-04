2ème REP de Calvi : l'hommage aux soldats tombés à Cemerone le 30 avril 1863

Chaque année, la bataille de Camerone, acte fondateur de l’esprit Légion, est célébrée depuis 1906, le 30 avril dans toutes les unités de la Légion étrangère.

Ce combat opposa la 3ème compagnie du régiment étranger, sous les ordres du capitaine Jean Danjou, aux troupes mexicaines.

En 1862, sous l'ordre de l’empereur Napoléon III, une expédition de 6 000 hommes se rend au Mexique pour soustraire le pays à la domination des États d’Amérique du Nord.

La Légion étrangère y avait pour mission d'assurer la sécurité des convois sur 120 kilomètres.

Le 29 avril 1863, le colonel Jeanningros apprend qu'un important convoi, transportant 3 millions en numéraire, du matériel de siège ainsi que des munitions est en route pour Puebla.

Le Capitaine Danjou décide alors d'envoyer en renfort la 3ème compagnie du Régiment étranger, et en prend lui-même le commandement.

Dans la nuit du 29 au 30 avril, les 3 officiers et les 62 hommes, se mettent en route. Mais au petit matin, à Paolo Verde, ils tombent dans une embuscade mexicaine.

Face aux 2 000 soldats locaux, le capitaine Danjou, tout en battant en retraite, repousse victorieusement plusieurs charges de la cavalerie, en infligeant à l'ennemi les premières pertes sévères.

La 3ème compagnie se retranche alors dans la cour de l'auberge de Camerone qui est encerclée d'un mur haut de 3 mètres.

"Nous avons des cartouches et ne nous rendrons pas", répond le capitaine Danjou à la sommation mexicaine, puis, levant la main, jure, avec ses hommes de se défendre jusqu'à la mort.

À midi, le Capitane Danjou est tué d'une balle en pleine poitrine. 14 heures, le sous- lieutenant Vilain est lui aussi frappé d'une balle dans le front. Les mexicains mettent feu à la bâtisse et tour à tour, les hommes de la 3ème compagnie perdent la vie. À 17 heures, il ne reste plus que 13 hommes en état de combattre.

Rapidement, les mexicains donneront l'assaut final ne laissant plus que 5 hommes, le caporal Maine, les légionnaires Catteu, Wensel, Constantin, Leonhard autour du sous-lieutenant Maudet.

Armés d'une dernière cartouche et de leurs baïonnettes, ils font face, déchargeant leurs fusils à bout portant sur l'ennemi. Maudet et deux légionnaires tombent.

Sur le point d'être massacrés, les derniers survivants vont être sauvés par un officier mexicain, les incitant tout de même à se rendre. "Nous nous rendrons si vous nous promettez de relever et de soigner nos blessés et si vous nous laissez nos armes", requête qui aura pour réponse de la part de l'officier mexicain." On ne refuse rien à des hommes comme vous !"



Seul le légionnaire Laï, sera découvert vivant sur les lieux de l’affrontement et relatera les faits de ce fameux combat.

Même si la bataille de Camerone est une défaite, elle reste encore aujourd'hui, dans l'histoire de la Légion étrangère comme l'illustration du sacrifice au nom de la parole donnée.