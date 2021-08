27 édition de Settembrinu di Tavagna : 5 soirées, 5 balades musicales de village en village

«C’est un réel bonheur de proposer au public ce nouveau Settembrinu après cette longue période d’incertitude, de souffrance, et d’attente où tout semblait se dérober et nous contraindre à une annulation » souligne Francis Marcantei, pionnier de l’association. L’association Tavagna* a aujourd’hui 56 ans. «On était jeunes à l’époque et l’objectif de notre groupe était de ne pas laisser nos villages mourir » explique Francis Marcantei. «Une succession de –et si on faisait- a permis de donner cette structure multiforme ou protéiforme, une belle dimension culturelle. Aujourd’hui nous nous voulons des passeurs, des transmetteurs. On essaye de créer une sorte de bien-être collectif et solidaire».Ce sont 5 haltes dans 5 lieux différents de Tavagna que nous proposent les organisateurs. «Nous nous baladons de village en village par solidarité » précise Francis Marcantei. «Et comme chaque année le programme est très éclectique avec plusieurs types de musique mais un dénominateur fondamental qu’est la voix. Notre choix se porte sur des groupes ou chanteurs que l’on a rencontrés au cours de nos concerts avec le groupe Tavagna. Ces tournées nous ont ouvert des contacts, des réseaux ». Depuis quelques années, le festival se double de Cartoons in Tavagna, un festival insulaire de dessin de presse humoristique et de caricature, initié par Battì Manfruelli. Autour de lui, tout une équipe de dessinateurs ou illustrateurs (Gibo, Biz, Ballouhay, Antonetti Dumè, Moine, Trax …) qui exposent leurs planches et réalisent des caricatures sur place.Tous les spectacles à 21h30Les Poulettes (France) : Ce quartet marseillais féminin, 4 instruments, 4 voix, présente un univers poétique et festif, des histoires d’amour, de voyage, de combat, le regard de femmes sur ce début de siècle.Yo Yo Mundi (Italie) : Groupe de folk/rock italien, 5 musiciens chanteurs, d’Acqui Terme dans le Piemont. Parmi les thèmes récurrents de leurs chants : le lien à leur terre et à leurs racines, l’engagement politique et le souci de leur environnement.Alba (Corsica) : Ce groupe de 8 musiciens chanteurs se consacre à une musique intemporelle et ouverte sur le monde avec une orientation méditerranéenne. Tout en conservant l’héritage des voix polyphoniques, le groupe intègre de nouvelles influences avec une palette de sonorités empruntées à de nombreuses cultures : Afrique, Italie, Grèce, Portugal..Anne Etchegoyen (Euskadi) : Dans un univers plutôt masculin du chant basque, Anne Etchegoyen a su imposer son univers musical et rendre plus accessible la musique basque en développant un public de plus en plus large à travers ses disques et concerts. Elle met sa voix douce, pure, aérienne et empreinte d’une force particulière au service de l’égalité entre les hommes.Ze Tiubes (France) : ce quartet se définit lui-même : De la musique pas sérieuse faite sérieusement et l’inverse aussi. Ze Tiubes c’est du swing composé de hits, de numéros 1 du Top 50, de tubes des années 70 jusqu’à nos jours, revus et corriger à la sauce jazz manouche décalée.Giorgio Conte (Italie) (en remplacement de Mister Mat): Giorgio Conte est un compositeur, écrivain et chanteur italien de jazz et de variétés, frère cadet de Paolo Conte. Il a composé pour de nombreux chanteurs et groupes à succès en Italie notamment pour son frère, Equipe 84, Rosanna Fratello, Gipo Farassino …Assurd(Italie) : quatuor de Campanie, région de Naples. Son répertoire est composé de chants traditionnels d’Italie du sud, de Naples jusqu’à l’extrême sud des Pouilles et de la Calabre. Assurd proposera un nouveau spectacle avec un quartet inédit qui accueille deux jeunes musiciens napolitains, apportant une touche éthérée au duo puissant originel.Goldmen (France) : Goldmen c’est l’histoire de 6 gars qui aiment la musique de JJ Goldman. A son répertoire donc les titres du chanteurs qui ont marqué les années 80 à 2000.Tony Marlow (Rock’roll) : Tony Marlow fait du rock’n’roll depuis 40 ans. Ses prestations scéniques reflètent l’urgence, la vitesse, la violence, mais aussi le plaisir festif, l’amour, le sexe inhérents à cette musique.Iker Piris Navas Trio & Nico Wayne Toussaint (Blues) : Le trio virtuose du blues aura en chanteur guest, Nico Wayne Toussaint, harmoniciste de talent.*Tavagna ClubTél: 04 95 36 91 94** Pass sanitaire obligatoire. Une infirmière sera présente au besoin pour procéder à un test antigénique.